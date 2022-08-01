Ограничения на снятие и покупку наличной валюты продлены на полгода

17:17, 01 августа 2022, ПАИ

ЦБ России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2023 года, сообщает регулятор.

«Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на шесть месяцев, до 9 марта 2023 года. Сохраняется действующий до 9 сентября этого года лимит $10 тыс. или на такую же сумму в евро на снятие наличной иностранной валюты с валютного счёта или вклада», — объяснили в ЦБ.

Ограничения на покупку зарубежной валюты сохранятся до 9 март, то есть банки могут продавать лишь евро и доллары, которые поступили в их кассы после 9 апреля текущего года.

Также ЦБ продлил до 9 марта следующего года ограничения для юридических лиц-резидентов, касающиеся получения валюты на командировочные расходы.

ни