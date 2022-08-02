Борис Елкин поблагодарил псковских десантников за самоотверженное выполнение воинского долга

09:22, 02 августа 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Telegram поздравил псковских десантников с Днём Воздушно-десантных войск.

Он подчеркнул, что для Псковской области это особенно важный день, потому что именно здесь дислоцируется старейшее из ныне существующих соединений ВДВ России – 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая ордена Суворова дивизия. «На протяжении многих лет Псковская дивизия по праву считается одним из лучших соединений ВДВ России», – отметил Борис Елкин и выразил всем военнослужащим и ветеранам воздушно-десантных войск искреннюю признательность за нелёгкий ратный труд и самоотверженное выполнение воинского долга.

«От всего сердца желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и чистого неба над головой», – сказал Борис Елкин.

Ранее псковских десантников поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.