Псковичи победили на первенстве России по стрельбе из лука

10:44, 02 августа 2022, ПАИ

Спортсмены Псковской области завоевали медали на первенстве России по стрельбе из лука, которое проходило в Чебоксарах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Псковичи стали лучшими в стрельбе из блочного лука в своих возрастных категориях. Победители соревнований – Ника Снеткова среди юниорок до 21 года, Милана Мурзина среди девушек до 18 лет и Илья Силаев среди юношей до 18 лет.

Кроме того, бронзу в стрельбе из блочного лука в смешанной команде завоевали Ника Снеткова и Игорь Николаев.

«Поздравляем спортсменов и тренера Виталия Николаевича Андреева с отличными результатами!» – отметили в центре.