Новый статус Изобрского музея-заповедника обсуждают в медиацентре ПАИ

13:05, 02 августа 2022, ПАИ

2 августа в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая Изборскому музею-заповеднику.

Что принёс музею новый федеральный статус, как оценили изборяне День города в новом формате, сколько туристов посетили музей-заповедник за этот год, какие мероприятия ждут туристов и жителей города в ближайшие месяцы? Об этом и многом другом говорим с директором музея-заповедника «Изборск» Натальей Дубровской и заместителем директора музея-заповедника «Изборск» Натальей Кальченко.