Жители Невеля колонной прошли по городу в честь Дня ВДВ
2 августа, в День воздушно-десантных войск, в Невеле традиционно собрались в колонну невельчане, которые в разные годы служили в этих войсках, и прошли по городу, сообщает корреспондент газеты «Невельский вестник».
Они строем с флагами под сигналы клаксонов, которыми водители выражали солидарность и уважение, прошли по центральным улицам города. Их поддержали жёны и дети.
Традиционно состоялось и возложение венков к мемориалу воинам-интернационалистам.
Покровителем десантных войск считается Илья-пророк. Ветераны ВДВ посетили службу в соборе Святой Троицы.
А вечером в городском парке состоятся праздничные мероприятия, посвящённые Дню ВДВ.
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