Почти 200 тысяч человек посетили Изборский музей-заповедник за полгода

13:48, 02 августа 2022, ПАИ

190 тысяч человек посетили Изборский музей-заповедник за полгода. Об этом сообщила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 августа.

По словам Натальи Дубровской, посчитать посетителей удалось при помощи автоматической камеры. За июль по билетам музей-заповедник посетило около 40 тысяч человек.

Заместитель директора музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко отметила, что на Словенских ключах установлены камеры, которые в прямом эфире транслируют запись в интернет.

Наталья Дубровская подчеркнула, что в планах также настроить камеру так, чтобы она записывала и звук. «Наши туристы стали подходить к ключам и махать рукой в камеру, можно себя увидеть», - добавила она.

По словам руководителя музея, в планах обустроить на территории заповедника парковку, сделать музей удобным, современным и увлекательным.