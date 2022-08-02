Почти 200 тысяч человек посетили Изборский музей-заповедник за полгода
190 тысяч человек посетили Изборский музей-заповедник за полгода. Об этом сообщила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 августа.
По словам Натальи Дубровской, посчитать посетителей удалось при помощи автоматической камеры. За июль по билетам музей-заповедник посетило около 40 тысяч человек.
Заместитель директора музея-заповедника «Изборск» Наталья Кальченко отметила, что на Словенских ключах установлены камеры, которые в прямом эфире транслируют запись в интернет.
Наталья Дубровская подчеркнула, что в планах также настроить камеру так, чтобы она записывала и звук. «Наши туристы стали подходить к ключам и махать рукой в камеру, можно себя увидеть», - добавила она.
По словам руководителя музея, в планах обустроить на территории заповедника парковку, сделать музей удобным, современным и увлекательным.
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