Археологические исследования планируют провести вокруг Изборской крепости

14:21, 02 августа 2022, ПАИ

Вокруг Изборской крепости планируют провести археологические исследования. Об этом сообщила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 августа.

По словам Натальи Дубровской, в последнее время туристы стали более аккуратными в плане бережного отношения к территории. «Мы меньше сталкиваемся с разжиганием костров на территории заповедника. Лет 15 назад часто такое происходило, теперь уходит в прошлое», - сказала она.

По словам спикера, есть нарушения, связанные с несанкционированной торговлей, что приносит неудобства в работе сотрудников заповедника с туристами. «При поддержке сотрудников музея мы организовали ларьки. Эта улочка, которая ведёт к крепости, получила ярмарочное звучание, там 10 ларьков перед крепостью, - рассказала Наталья Дубровская. – Хотелось бы, чтобы предприниматели тоже вкладывались в развитие Изборска, потому что внешний вид и то, как они стоят, оставляет желать лучшего». Кроме того, решается также вопрос с торговлей в центре Изборска.

Директор учреждения уточнила, что торговлю нельзя вести в центре заповедника, где гнездятся редкие птицы.