Археологические исследования планируют провести вокруг Изборской крепости
Вокруг Изборской крепости планируют провести археологические исследования. Об этом сообщила директор музея-заповедника «Изборск» Наталья Дубровская во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 2 августа.
По словам Натальи Дубровской, в последнее время туристы стали более аккуратными в плане бережного отношения к территории. «Мы меньше сталкиваемся с разжиганием костров на территории заповедника. Лет 15 назад часто такое происходило, теперь уходит в прошлое», - сказала она.
По словам спикера, есть нарушения, связанные с несанкционированной торговлей, что приносит неудобства в работе сотрудников заповедника с туристами. «При поддержке сотрудников музея мы организовали ларьки. Эта улочка, которая ведёт к крепости, получила ярмарочное звучание, там 10 ларьков перед крепостью, - рассказала Наталья Дубровская. – Хотелось бы, чтобы предприниматели тоже вкладывались в развитие Изборска, потому что внешний вид и то, как они стоят, оставляет желать лучшего». Кроме того, решается также вопрос с торговлей в центре Изборска.
Директор учреждения уточнила, что торговлю нельзя вести в центре заповедника, где гнездятся редкие птицы.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» поздравил Псковский район с 95-летием со дня образования
Губернатор наградил особо отличившихся при исполнении воинского долга военнослужащих 76-й дивизии
Михаил Ведерников: Воздушно-десантные войска – сердце российской армии и гордость страны