Губернатор наградил особо отличившихся при исполнении воинского долга военнослужащих 76-й дивизии

14:53, 02 августа 2022, ПАИ

2 августа губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды военнослужащим 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По поручению президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденом Мужества награждены гвардии капитан Александр Г., гвардии старший лейтенант Михаил К. и гвардии сержант Александр М.

Знаком отличия ордена Святого Георгия — Георгиевским крестом IV степени — отмечен гвардии старший сержант Анатолий В.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами вручены гвардии майору Станиславу Н. и гвардии старшему прапорщику Павлу П.

Медалью «За отвагу» награжден гвардии старший лейтенант Егор Ц.

Гвардии старшему лейтенанту Ивану Р. и гвардии ефрейтору Ильнуру К. Михаил Ведерников вручил медали Суворова.

За поддержание высокой боевой готовности дивизии, самоотверженность и добросовестное выполнение воинского долга семь военнослужащих 76-й ДШД получили из рук Михаила Ведерникова почетные грамоты губернатора и благодарственные письма правительства Псковской области.

Поздравляя награжденных со знаменательным событием, глава региона Михаил Ведерников подчеркнул, что ВДВ - сердце российской армии и гордость нашей страны.