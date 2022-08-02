Иван Радько поприветствовал участников молодёжного историко-культурного форума «Истоки»

16:57, 02 августа 2022, ПАИ

Руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Иван Радько приветствовал участников молодёжного историко-культурного форума «Истоки», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Радько отметил важность этого форума и заметил, что его истоки начались в прошлом году, когда отмечалось 800-летие Александра Невского в Самолве.

«Ваши сверстники обратились к президенту и митрополиту с просьбой сделать форум постояннодействующим, - отметил Иван Радько. – Мы с вами сегодня первооткрыватели этой новой истории в молодежной политике страны».

Руководитель программы «Роспатриот» выразил надежду, что форум подарит новые возможности, новые проекты и новых друзей. «Мы будем помогать и совершенствовать каждый заезд, каждую тематическую школу вместе с вами», - добавил он.

Добавим, что с 1 августа началась уже первая смена форума под названием «Школа воспитания». Она продлится до 6 августа. Первая смена собрала 100 человек, в числе которых участники из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской области.

Смены будут посвящены следующим темам: «Школа исследователей», «Школа молодой семьи», «Школа русского языка», «Школа творчества», «Школа историков», «Школа созидания», «Школа молодого патриота», «Школа сохранения памяти», «Школа волонтёра культуры». Своё направление могут выбрать исследователи, творческая молодёжь, педагоги от 18 до 35 лет, молодые семьи с детьми в возрасте с 7 лет, а также активисты детских движений с 14 до 17 лет.

Организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках программы «Роспатриот», Общероссийская общественная организация «Российские студенческие отряды», правительство Псковской области, епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Псковской епархии Русской православной церкви.