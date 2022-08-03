Две бесплатные экскурсии на водно-болотное угодье «Озерки» проведёт Полистовский заповедник

10:31, 03 августа 2022, ПАИ

На фестивале «РосянкаFest» Полистовский заповедник проведет две бесплатные экскурсии на близлежащее водно-болотное угодье «Озерки». Об этом сообщается в группе заповедника в соцсети «ВКонтакте».

Экскурсанты смогут узнать, встречается ли дикая хищная росянка в городах или посёлках, важны ли для климата Земли огромные болотные системы или любые водно-болотные угодья, а также как именно озеро превращается в болото.

Экскурсии пройдут 14 августа в 12:30 и 13:30. Для посещения необходимы сапоги и репелленты. Дети до 10 лет могут посетить экскурсию только в сопровождении родителей.

Попасть на экскурсию можно по предварительной записи по телефону +7 (81141)22-391 или почте: edemvpolisto@gmail.com.