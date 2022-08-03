Кто такая Нэнси Пелоси и почему все следили за её полетом на Тайвань

14:31, 03 августа 2022, ПАИ

Последние дни СМИ и социальные сети пестрят именем спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Кто такая Нэнси Пелоси и почему весь мир следил за её полётом на Тайвань? Краткий экскурс в происходящее.

В конце июля появилась информация о том, что Нэнси Пелоси планирует отправиться в поездку по странам Азии. В последние несколько дней СМИ писали, что в ходе визита Пелоси может посетить Тайвань, и эти слухи усилили напряжённость между США и Китаем.

Важно отметить, что Тайвань уже долгое время является для Китая спорной территорией: КНР считает самоуправляемый Тайвань своим и готова принимать решительные меры для защиты суверенитета, а Тайвань говорит о своей независимости.

Во всё время своей карьеры в Конгрессе Пелоси открыто критиковала действия Китая. Кроме того, она не скрывала, что одна из главных целей её визита на остров — продемонстрировать Тайваню поддержку. Абсолютно понятно, что Китай счёл недопустимым такой жест со стороны США. Когда в десятых числах июля появилась информация о том, что в августе Пелоси планирует визит на Тайвань, Китай потребовал от США немедленно отменить визит. Представители страны отметили, что в противном случае данный шаг будет рассматриваться как нарушение политики Китая и повлечёт за собой серьёзный военный ответ.

30 июля борт с Нэнси Пелоси вылетел с авиабазы. В тот же день СМИ сообщили о том, что самолёт с политиком прибыл на Гавайи. В это время за её полетом в сервисах отслеживания по разным данным следили 50-100 тыс. человек. СМИ не менее внимательно следили за ситуацией и публиковали новости с заголовками из серии «Самолёт с Нэнси Пелоси снова поднялся в воздух», «Самолёт направляется в сторону...», «Самолёт с Нэнси Пелоси опять взлетел».

Пропуская дальнейшее описание накаления обстановки (информацию о якобы взмывающих в воздух военных самолётах, приведении армии в боевую готовность, ожидание новой мировой войны и т. д.), отметим, что на данный момент политик уже покидает Тайвань.

Как пишет Baza, за один день Нэнси Пелоси успела встретиться с законодателями и сильно разозлить Китай. «Менее чем за сутки Пелоси встретилась с главой островного государства Цай Инвэнь, пообщалась с представителями местного Законодательного собрания и посетила музей, посвящённый правам человека. Всё это носило, скорее, символический характер. Однако по итогу своего визита Пелоси заявила, что США «непоколебимо» будут отстаивать демократию на Тайване и во всём мире», — отмечают авторы канала.

В Российском МИД считают, что Китай вправе принимать меры для защиты суверенитета. «Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР — единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань — неотъемлемая часть Китая», — подчеркнули в российском дипведомстве.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на фоне визита Пелоси на Тайвань призвал не бросаться громкими словами об угрозе масштабной мировой войны и отметил, что никакие политические цели не должны и не могут достигаться такими провокациями.

Если раньше в информационном пространстве России не так много писали о спикере палаты представителей Конгресса США, то за последние несколько дней она стала настоящей звездой Интернета. Около ста тысяч людей чуть ли не с замиранием сердца следили за полётом Нэнси в режиме онлайн. Сайт отслеживания самолётов несколько раз ложился.

Кроме того, полёт Пелоси спровоцировал появление десятков мемов. Люди иронизировали на тему того, что происходит в самолёте, какого ответа ждут США, что думают о происходящем жители Владивостока и т. д.

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