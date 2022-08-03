Более 600 тысяч рублей отдали псковичи мошенникам

14:07, 03 августа 2022, ПАИ

Из-за действий мошенников псковичи лишились более 600 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

2 августа в полицию обратился 33-летний пскович, который рассказал, что ему позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Мошенник заверил потерпевшего, что на него пытаются оформить кредит. Чтобы обезопасить средства, злоумышленник предложил перевести их через приложение мобильного банка на резервные счета. Мужчина последовал указаниям звонившего и перевёл собеседнику более 500 тысяч рублей.

69-летней псковичке позвонил неизвестный, который представился сотрудником силовых структур, и также под предлогом предотвращения оформления кредита похитил более 90 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.