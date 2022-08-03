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Общество

Заплыв с Пушкиным и ценные призы ждут участников Swimcup в Пскове

Для участия в заплыве Swimcup зарегистрировался полный тёзка великого русского поэта, сообщил в ходе брифинга организатор мероприятия Евгений Леонов.

«Есть очень интересный участник из Санкт-Петербурга – Александр Сергеевич Пушкин. Надеемся, он приедет с баками», – поделился Евгений Леонов с корреспондентом Псковского агентства информации.

Организатор Swimcup и врио председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова рассказали о призах, которые подготовили для участников. Два абсолютных победителя среди мужчин и женщин получат шлем и корону, которые изготовил кузнец из Карелии специально для этих соревнований. Дополнительно для пловцов организаторы подготовили грамоты и ценные подарки.

На данный момент заявки подали 160 человек со всей страны, примерно треть – из Пскова и Псковской области.

По словам Евгения Леонова, регистрация участников заплыва на сайте Swimcup продлится вплоть до старта мероприятия и поэтому организаторы ожидают увидеть на дистанциях 200-250 человек.

В ходе брифинга также отметили, что возрастных ограничений для участников нет, самому опытному из зарегистрированных на данный момент пловцов 67 лет, а самому младшему 14 лет.

Организаторы также сообщили, что для допуска на мероприятие необходимы медицинская справка в расширенном виде с указанием вида спорта и действительная медицинская страховка. Наличие гидрокостюма будет зависеть от погодных условий.

Напомним, что ранее сообщалось о проведении открытых соревнований по плаванию Swimcup и о более 100 зарегистрированных участниках.

 

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