Два мастер-класса пройдут в Пскове в рамках празднования Дня физкультурника
13 августа в рамках празднования Дня физкультурника Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей посетить два мастер-класса – по шахматам и настольному теннису. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодёжном центре.
Участники мероприятий получат возможность научиться играть в классические шахматы и пинг-понг, закрепить полученный навык в нескольких партиях с преподавателем и другими участниками мероприятия.
Занятия пройдут в Молодёжном центре (улица М. Горького, 15): в 12:00 – шахматы, в 14:00 – настольный теннис. Зарегистрироваться на мастер-класс по шахматам можно здесь, на мастер-класс по настольному теннису – здесь.
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