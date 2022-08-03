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Общество

Два мастер-класса пройдут в Пскове в рамках празднования Дня физкультурника

13 августа в рамках празднования Дня физкультурника Псковский городской молодёжный центр приглашает молодых псковичей посетить два мастер-класса – по шахматам и настольному теннису. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городском молодёжном центре.

Участники мероприятий получат возможность научиться играть в классические шахматы и пинг-понг, закрепить полученный навык в нескольких партиях с преподавателем и другими участниками мероприятия.

Занятия пройдут в Молодёжном центре (улица М. Горького, 15): в 12:00 – шахматы, в 14:00 – настольный теннис. Зарегистрироваться на мастер-класс по шахматам можно здесь, на мастер-класс по настольному теннису – здесь.

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