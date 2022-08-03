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Общество

На 56,2% вырос рост заболеваемости COVID-19 за неделю в Псковской области

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Псковской области за последнюю календарную неделю выросла на 56,2 %. Об этом сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко.

«По состоянию на 1 августа 2022 года зарегистрировано 112 159 случаев, что в 1,4 раза выше уровня в РФ. Что касается внебольничных случаев, то на 30-й неделе мы видим рост по сравнению с предыдущей неделей на 28 %, или на 20 случаев, всего зарегистрирован 71 случай внебольничных пневмоний. Доля ковидных пневмоний выросла на 28,2 %: 20 случаев против 12 случаев на 29-й неделе», – рассказала Елена Припутенко.

При этом случаи бессимптомного течения заболевания не выявлены, уточнила руководитель ведомства. Максимальный уровень заболеваемости зафиксирован, в частности, в возрастных группах детей до одного года и взрослых старше 65 лет. Как напоминает Роспотребнадзор, вакцинация от коронавируса остаётся единственным эффективным способ снизить риск дальнейшего распространения COVID-19.

Как сообщала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко, медицинское сообщество региона попросит Роспотребнадзор вновь ввести обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

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