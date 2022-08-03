Псковские производители мебели считают, что государство должно поддерживать региональные производства

16:28, 03 августа 2022, ПАИ

Псковские производители мебели считают, что государство должно поддерживать региональные производства. Как отметил начальник производства торгово-производственной компании Itta Mebel Руслан Васильев во время круглого стола в медиацентре ПАИ, «нет смысла говорить о проблемах с поставками. Главный вопрос — что мы можем получить от государства».

Он отметил, что их сфера для банка несуществующий мир, так как такой бизнес считается микробизнесом. По словам Васильева, банки - это крупные системы, которые сами расставляют приоритеты.

Начальник производства торгово-производственной компании «Itta Mebel» напомнил, что в регионе реализуется большое количество проектов, например, строится Моя История. «Надо дать нам доступ к этим проектам. Вот как в Казани, у них почти все контракты ориентированы на внутренний рынок», - добавил Васильев. Он считает, что необходимо отдавать подобные проекты местному производителю, чтобы поддержать его.

Заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Сергей Зуев отметил, что это конкурсная процедура. Главный критерий тут - сроки и цена.