Число пострадавших при пожаре на складе Ozon в Подмосковье выросло до 13 человек

16:51, 03 августа 2022, ПАИ

Количество пострадавших при пожаре на складе маркетплейса Ozon в подмосковной Истре выросло до 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.

При пожаре на складе компании в Истре огонь охватил площадь 35 тысяч квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно вышло более тысячи человек. Известно, что в результате пожара произошло частичное обрушение крыши.

В МЧС РФ отметили, что тушение пожара затруднено конструктивными особенностями здания и жарой. На тушение направили два вертолёта Ка-32.

На данный момент есть две предварительные версии пожара – поджог и неисправная проводка.