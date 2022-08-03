Число пострадавших при пожаре на складе Ozon в Подмосковье выросло до 13 человек
Количество пострадавших при пожаре на складе маркетплейса Ozon в подмосковной Истре выросло до 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на центр медицины катастроф.
При пожаре на складе компании в Истре огонь охватил площадь 35 тысяч квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно вышло более тысячи человек. Известно, что в результате пожара произошло частичное обрушение крыши.
В МЧС РФ отметили, что тушение пожара затруднено конструктивными особенностями здания и жарой. На тушение направили два вертолёта Ка-32.
На данный момент есть две предварительные версии пожара – поджог и неисправная проводка.
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