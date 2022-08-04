Более 17 часов устраняли пожар на складе Ozon в Подмосковье

09:29, 04 августа 2022, ПАИ

Пожар на складе Ozon в Подмосковье удалось устранить к 5:45 по московскому времени. Всего на устранение 133 пожарных потратили более 17 часов, сообщают Ведомости со ссылкой на ГУ МЧС России по Московской области.

Как пишет издание, в сообщении ведомство не приводит информацию о пострадавших. Ранее первый заместитель главы ведомства Александр Чуприян сообщал об 11 пострадавших в результате происшествия. Директор по коммуникации Ozon Мария Заикина говорили о 12 людях, которые обратились за медицинской помощью. Данных о погибших нет.

Напомним, что 3 августа в подмосковной Истре загорелся склад маркетплейса Ozon. Одной из причин быстрого роста площади возгорания стало позднее сообщение о возгорании в МЧС. Предположительной причиной пожара могла стать аварийная работа электросети, а потоки воздуха после обрушения кровли раздули пожар, тем самым увеличив его площадь.