Новый ФАП будет построен в деревне Залесье Печорского района
Новый ФАП будет построен в деревне Залесье Печорского района. Ход строительства проконтролировала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. На сегодняшний день уже произведены монтаж водосточной системы, устройство оконных и дверных блоков, сообщили в Telegram-канале комитета.
Залесский ФАП обслуживает 30 населённых пунктов. В настоящее время располагается в здании, построенном ещё в 70-х годах. ФАП будет построен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.
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