Новый ФАП будет построен в деревне Залесье Печорского района

09:58, 04 августа 2022, ПАИ

Новый ФАП будет построен в деревне Залесье Печорского района. Ход строительства проконтролировала председатель комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. На сегодняшний день уже произведены монтаж водосточной системы, устройство оконных и дверных блоков, сообщили в Telegram-канале комитета.

Залесский ФАП обслуживает 30 населённых пунктов. В настоящее время располагается в здании, построенном ещё в 70-х годах. ФАП будет построен в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения.