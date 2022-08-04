77 ДТП произошло на перекрёстках Псковской области за полгода

11:25, 04 августа 2022, ПАИ

За шесть месяцев текущего года на перекрёстках Псковской области произошло 77 ДТП, в которых восемь человек погибли и 111 получили травмы. Об этом сообщил врио заместителя начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области Сергей Иванчук во время пресс-конференции, посвящённой старту всероссийской социальной кампании «Расставь приоритеты!», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Он также отметил, что Псковская область вошла в число 15 регионов России, где по итогам 2021 года наблюдается наибольшее количество ДТП на перекрёстках.

«Главная задача социальной кампании «Расставь приоритеты!» – сформировать стереотип безопасного поведения на дорогах, чтобы участники дорожного движения уважительно относились друг к другу, научить их правильно расставлять приоритеты», – подчеркнул Сергей Иванчук.

Летом и осенью текущего года пройдут мероприятия этой кампании в онлайн- и офлайн-форматах с максимально широким охватом участников дорожного движения. Всего в регионе запланировано 130 мероприятий.

Отметим, что региональный этап социальной кампании «Расставь приоритеты!» проходит в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» при поддержке Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Министерства просвещения Российской Федерации.