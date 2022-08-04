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Общество

Каждого пятого псковича от увольнения удержала бы смена непосредственного начальника

Каждый пятый пскович был бы готов пересмотреть решение об уходе с работы в случае смены непосредственного начальника. Как сообщили в пресс-службе SuperJob, в опросе приняли участие представители экономически активного населения из Пскова, имеющие опыт увольнения по собственному желанию.

Чаще всего жители областного центра готовы отказаться от увольнения в том случае, если им повысят зарплату. Однако каждый пятый мог бы остаться на прежнем месте работы только в случае смены непосредственного руководителя.

39 % псковичей готовы были бы пересмотреть решение об уходе с последнего места работы при повышении зарплаты. Каждый пятый (21 %) не исключает, что остался бы в компании в случае смены непосредственного руководителя. Чаще всего такое решение озвучивали мужчины.

Гарантии соблюдения прав работника (оплата переработок, «белая» зарплата, нормированный рабочий день и т. п.) могли бы изменить решение об увольнении 9 % опрошенных. Такое обещание работодателя устроило бы в основном женщин. 

Для 5 % значимым аргументом в пользу продолжения работы стало бы повышение в должности, для 4 % — изменение атмосферы в коллективе, для 3 % — отсутствие задержек зарплаты. По 2 % опрошенных признались, что удержать их от увольнения могли бы удобный график, отсутствие личных проблем и возможность брать отпуск в удобное время. Ещё 1 % остался бы, если бы имел возможность работать ближе к дому. Для 9 % значимыми могли бы стать другие факторы: упоминались отмена обязательной вакцинации от коронавируса, корпоративное обучение, предоставление компенсационного пакета, стабильность, возможность удалённой работы, перевод в другой отдел и прочее.

13 % опрошенных заявили, что их решение об увольнении было окончательным и удержать их не могло ничто. Тех, кого ничто не могло бы удержать от ухода с последнего места работы, больше среди женщин. 

 

 

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