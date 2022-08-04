Опочецкий район поднялся в рейтинге муниципалитетов по реализации нацпроектов

12:16, 04 августа 2022, ПАИ

Опочецкий район поднялся на несколько строчек в рейтинге муниципалитетов по реализации нацпроектов. Об этом сообщил глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа.

«Работа ведётся стабильно», – отметил глава муниципалитета, добавив, что главное в реализации нацпроектов – контроль за осуществлением подрядчиками работ.

По его словам, эта работа налажена, есть грамотная команда и контроль осуществления на всех этапах.

«Это помогает исполнять проекты качественно, в срок, чтобы были хорошие объекты, показатели были выполнены, а люди довольны», – добавил Юрий Ильин.