Юрий Ильин заявил о нехватке кадров муниципальных служащих
О нехватке кадров муниципальных служащих заявил глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа.
«Сегодня проблема кадров есть не только в нашем районе, - отметил Юрий Ильин, добавив, что требования к муниципальным служащим очень высокие. – Чтобы уследить за законодательством, и сделать всё в рамках закона нужны грамотные специалисты».
Глава муниципалитета отметил, что у них открыта вакансия на должность начальника отдела ЖКХ.
Говоря об уходе Екатерины Архиповой, которая займёт должность первого заместителя председателя областного комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, глава района подчеркнул, что он рад, что в администрации работают высококачественные специалисты, которых замечают в правительстве региона.
«Это не первый сотрудник, который принят в правительство. Будем работать дальше, растить кадры на более высоком уровне», - добавил Юрий Ильин.
Напомним, ранее Екатерина Архипова возглавляла отдел по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорожному хозяйству администрации Опочецкого района.
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