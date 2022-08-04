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Происшествия

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемую в краже

3 августа на пульт вневедомственной охраны управления Росгвардии по Псковской области поступило сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда – поступил сигнал тревоги, сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 24-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них. Как выяснилось позже, личность девушки была знакома продавцам. Подозреваемая ранее похитила из этого магазина одежду и продукты питания.

По данному факту проводится проверка.

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