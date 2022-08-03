Юрий Ильин рассказал о подготовке к выборам в Опочецком районе

12:46, 04 августа 2022, ПАИ

Глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа рассказал о подготовке к выборам.

«В этом году мы избираем районное Собрание, 15 мандатов имеется. На одномандатные подано 18 заявок кандидатов и семи партий», – отметил Юрий Ильин, добавив, что обращений в суд и жалоб нет.

Глава района подчеркнул, что всегда на связи с председателем избирательной комиссии для решения вопросов. «Опасений нет никаких», – добавил он.