Юрий Ильин рассказал о подготовке к выборам в Опочецком районе
Глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа рассказал о подготовке к выборам.
«В этом году мы избираем районное Собрание, 15 мандатов имеется. На одномандатные подано 18 заявок кандидатов и семи партий», – отметил Юрий Ильин, добавив, что обращений в суд и жалоб нет.
Глава района подчеркнул, что всегда на связи с председателем избирательной комиссии для решения вопросов. «Опасений нет никаких», – добавил он.
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