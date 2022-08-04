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Общество

Юрий Ильин назвал бюджет Опочецкого района социально ориентированным

Глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа назвал бюджет района социально ориентированным.

«Долгов у района нет. Основная часть расходов – более 70 % – уходит на зарплаты в бюджетных сферах», – рассказал глава муниципалитета.

По нацпроекту «Жильё и городская среда» был благоустроен спортивный объект. В деревне Макушино Опочецкого района благоустроено братское захоронение. Кроме того, были приобретены и переданы в пользование детям-сиротам четыре квартиры.

На ремонт дорог выделено 23,5 млн рублей. По проекту «Безопасные качественные дороги» будет заменено 200 светильников на региональных дорогах.

На ремонт дороги Опочка – Новоржев и обустройство моста было выделено 445 млн рублей, на ремонт поликлиники и хирургического отделения – порядка 9 млн рублей.

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