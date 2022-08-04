18 ТОС функционируют в Опочецком районе

13:19, 04 августа 2022, ПАИ

В Опочецком районе создано 18 ТОС. Об этом сообщил глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа.

«Если где-то можно дополнительно привлечь средства в район, то мы всегда активно в этом участвуем. Спасибо жителям, они активно участвуют в этом, откликаются, не дают спокойно сидеть на месте», – отметил глава района.

За всё время действия ТОС было привлечено около трёх миллионов рублей. В этом году победили шесть проектов благоустройства, идёт их реализации. В следующем году будет участвовать семь проектов.

По словам главы района, с прошлого года благодаря поддержке губернатора Михаила Ведерникова появился новый вид – инициативный проект. Благодаря этому удалось получить 2,1 млн рублей на благоустройство улицы Автозаводской.

«Мы готовы побеждать и дальше работать», – подчеркнул Юрий Ильин, добавив, что в ТОС участвуют разные возрастные группы инициативных жителей.