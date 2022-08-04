Въезд во двор на улице Юбилейной в Пскове перекроют до 14 августа
Въезд на дворовую территорию дома № 91а на улице Юбилейной в Пскове перекроют в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в Telegram-канале администрации города.
Ограничение движения будет действовать с 8 по 14 августа.
Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит псковичей учесть данную информацию при планировании поездок.
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