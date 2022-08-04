Въезд во двор на улице Юбилейной в Пскове перекроют до 14 августа

14:36, 04 августа 2022, ПАИ

Въезд на дворовую территорию дома № 91а на улице Юбилейной в Пскове перекроют в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в Telegram-канале администрации города.

Ограничение движения будет действовать с 8 по 14 августа.

Администрация города приносит извинения за доставленные неудобства и просит псковичей учесть данную информацию при планировании поездок.