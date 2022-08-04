Псковская область вошла в десятку регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта
Псковская область вошла в топ-10 регионов по внедрению стандарта поддержки экспорта, сообщили в Telegram-канале Фонда инвестиционного развития региона.
Российский экспортный центр подвел промежуточные итоги внедрения в субъектах Российской Федерации Регионального экспортного стандарта 2.0. В список лидеров вошли Омская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Республика Хакасия, Калининградская область, Рязанская область, Краснодарский край, Псковская область, Курганская область и Ивановская область.
Среди регионов СЗФО Псковская область заняла второе место.
В перечень инструментов Регионального экспортного стандарта входит широкий спектр мероприятий, основная цель которых - создание комплексной системы поддержки несырьевого неэнергетического экспорта в регионах.
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Псковская область вошла в десятку регионов РФ по внедрению стандартов поддержки экспорта