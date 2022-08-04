Завершается ремонт автомобильной дороги Гдов – Брагино

16:10, 04 августа 2022, ПАИ

Ремонт автомобильной дороги Гдов – Брагино на финишной прямой. Дорогу приводят в нормативное состояние благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

На сегодняшний день подрядная организация отфрезеровала старое асфальтобетонное покрытие, выполнила устройство выравнивающего слоя, отремонтировала водопропускные трубы. На 60 % уложен уже верхний слой асфальта. Параллельно дорожники ремонтируют существующие пересечения и примыкания и приводят в порядок автобусные остановки. В ближайшие дни работы будут завершены и останется только укрепить обочины, восстановить сигнальные столбики и нанести разметку.

Отметим, контракт на выполнение данных работ был заключен между ГБУ ПО «Псковавтодор» и подрядной организацией ООО «СпецТрансСервис». Сумма контракта составила порядка 50 млн рублей.

Ранее сообщалось, что высокими темпами ведётся ремонт автомобильной дороги Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп – Куземкино – Краколье в Гдовском и Псковском районах.