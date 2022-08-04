Новый котёл приобрели для городской котельной в Опочке

16:30, 04 августа 2022, ПАИ

В Опочке для городской котельной приобрели новый котёл. Об этом сообщил глава Опочецкого района Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа.

По словам Юрия Ильина, ЖКХ является одной из проблемных тем в каждом муниципалитете.

«На протяжении пяти лет паспорт готовности к отопительному сезону получали без проблем. Сейчас предприятия составили уже график подготовки к отопительному сезону, все неисправности записывались», - отметил глава муниципалитета.

Юрий Ильин также рассказал, что изношены теплотрассы. «У нас 12 котельных, и котлы тоже изнашиваются», - добавил он.

В этом году район приобрёл два новых котла с большей энергоёмкостью. Кроме того, заключен контракт на изготовление ещё одного котла для основной городской котельной. На эти цели было потрачено около 8 млн рублей.