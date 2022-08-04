Глава Опочецкого района рассказал о ремонте дорог в муниципалитете

16:37, 04 августа 2022, ПАИ

О ремонте дорог в Опочецком районе рассказал глава муниципалитета Юрий Ильин во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 4 августа.

Протяжённость дорог в районе составляет более тысячи километров. «Дорожная сеть большая, норматив на её содержание недостаточный», - отметил глава района. Ежегодно Опочецкий район получает субсидию на ремонт дорог в размере 23,5 млн рублей.

По словам Юрия Ильина, основную массу дорог отремонтируют до осени.

Кроме того, на улице Ленина в Опочке реализуется проект по установке новых световых опор. При прокладке кабеля подрядчик нарушил целостность асфальта. «Мы постоянно на связи с ним и с заказчиком этого проекта. Заказчик уверил, что все восстановят», - подчеркнул Юрий Ильин. В течение двух лет на улице Ленина произведут замену электроосвещения, обустройство тротуаров, озеленение и восстановление дороги. Работы уже начались.

На улице Коммунальной также запланированы работы по замене столбов освещения. Глава района заверил, что до момента приёмки всё будет приведено в надлежащее состояние.