Российское военно-историческое общество высказало решительный протест против сноса памятника советским воинам в Риге

19:03, 04 августа 2022, ПАИ

Российское военно-историческое общество (РВИО) выражает решительный протест против сноса памятника воинам Советской армии в Риге, данные действия руководства столицы Латвии можно расценивать как реабилитацию нацизма. Об этом сообщил в четверг научный директор РВИО Михаил Мягков, заявление которого приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу общества.

«Стоит напомнить о том, что после Великой Отечественной войны состоялся так называемый Рижский процесс, где были осуждены нацистские преступники, совершавшие зверства на территории Латвии. Вина каждого из них была доказана. И сегодня те, кто выступает за снос памятника, по сути дела, реабилитируют тех нацистов, которые были наказаны на Рижском процессе, на Нюрнбергском процессе и других судебных процессах над нацистскими преступниками. По сути дела, они занимаются реабилитацией нацизма. РВИО заявляет: нацизм не пройдет!» – сказал Мягков.

Он напомнил, что за годы нацистской оккупации Латвия лишилась одной пятой части своего населения, и если бы не Красная Армия, превратилась бы в провинцию Германии. В годы войны там уже был организован Рейхскомиссариат Остланд – область, подчиненная германскому рейхскомиссару. «На территории Латвии погибло более 150 тыс. советских воинов, которые покоятся более чем на 400 братских воинских захоронениях. И память о них для нас свята, поскольку они сражались за свою Родину, в том числе за свободу латвийского народа, который находился под вражеской оккупацией», – отметил научный директор РВИО.

В среду мэр Риги Мартиньш Стакис заявил в телевизионном эфире, что памятник советским воинам в столице Латвии в районе Пардаугава будет демонтирован, после чего его ждет утилизация, так как он якобы не имеет никакой художественной ценности.