В День города Великие Луки на реке Ловать пройдёт водное шоу «Заячий остров»

19:43, 04 августа 2022, ПАИ

Костюмированное водное шоу «Заячий остров» пройдет в акватории реки Ловать в 15:00 в день проведения Дня Города Великие Луки, который состоится 27 августа.

Шоу такого формата в городе Великие Луки пройдёт впервые, сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Высококвалифицированные спасатели МЧС России совместно с городскими артистами подготовят программу, которая включит в себя развлекательные элементы и профессиональную составляющую работы ГИМС МЧС РФ.

По окончании водного шоу начнется первый Великолукский парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Потешная флотилия».

Заявки для участия принимаются до 19 августа 2022 (до 15:00 по МСК. времени).

Успейте стать частью уникальных событий, которые войдут в летопись города Великие Луки.