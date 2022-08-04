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В День города Великие Луки на реке Ловать пройдёт водное шоу «Заячий остров»

Костюмированное водное шоу «Заячий остров» ожидает великолучан в День города. Фото: Telegram

Костюмированное водное шоу «Заячий остров» пройдет в акватории реки Ловать в 15:00 в день проведения Дня Города Великие Луки, который состоится 27 августа. 

Шоу такого формата в городе Великие Луки пройдёт впервые, сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук».

Высококвалифицированные спасатели МЧС России совместно с городскими артистами подготовят программу, которая включит в себя развлекательные элементы и профессиональную составляющую работы ГИМС МЧС РФ. 

По окончании водного шоу начнется первый Великолукский парад-фестиваль оригинальных плавательных средств «Потешная флотилия».                                                          
Заявки для участия принимаются до 19 августа 2022 (до 15:00 по МСК. времени).                                                                           

Успейте стать частью уникальных событий, которые войдут в летопись города Великие Луки.

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