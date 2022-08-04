Тропа-квест появится на берегу Чудского озера
На территории Ремдовского заказника начали работу участники молодежного форума «Истоки». Об этом ПАИ сообщила пресс-служба нацпарка «Себежский».
Сегодня участники знакомились с природным и историко-культурным наследием особо охраняемой природной территории.
В период работы молодежного форума сотрудники нацпарка «Себежский» не просто знакомят с мемориальным комплексом «Князь Александр Невский с дружиной»: 8 октября планируется вместе встретить участников фестиваля «Александрова дорога».
Кроме того, участники «Истоков» и специалисты нацпарка совместно начали проектировать и надеются вместе создать на Поле Ратной славы и берегу Чудского озера экологическую тропу-квест, доступную для всех жителей и гостей Псковской области.
Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путин.
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