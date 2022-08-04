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Общество

Тропа-квест появится на берегу Чудского озера

Участники форума знакомятся с монументом Князь Александр Невский с дружиной. Фото: национальный парк Себежский

На территории Ремдовского заказника начали работу участники молодежного форума «Истоки». Об этом ПАИ сообщила пресс-служба нацпарка «Себежский». 

Сегодня участники знакомились с природным и историко-культурным наследием особо охраняемой природной территории. 

В период работы молодежного форума сотрудники нацпарка «Себежский» не просто знакомят с мемориальным комплексом «Князь Александр Невский с дружиной»: 8 октября планируется вместе встретить участников фестиваля «Александрова дорога». 

Кроме того, участники «Истоков» и специалисты нацпарка совместно начали проектировать и надеются вместе создать на Поле Ратной славы и берегу Чудского озера экологическую тропу-квест, доступную для всех жителей и гостей Псковской области.

Форум «Истоки» проходит по поручению президента России Владимира Путин.

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