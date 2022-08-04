Украина нанесла удар по посёлку Климово в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле поселка Климово с украинской стороны, пишет издание «Газета.ру».
«Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы», – написал губернатор.
Чиновник уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется. По последним данным пострадали два человека.
30 июля Богомаз сообщал об артобстреле с территории Украины села Ломаковка.
В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.
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