Украина нанесла удар по посёлку Климово в Брянской области

20:19, 04 августа 2022, ПАИ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле поселка Климово с украинской стороны, пишет издание «Газета.ру».

«Сегодня вечером со стороны Украины произведен обстрел поселка Климово. В настоящий момент на место выехали все оперативные службы», – написал губернатор.

Чиновник уточнил, что информация о разрушениях и пострадавших в настоящее время уточняется. По последним данным пострадали два человека.

30 июля Богомаз сообщал об артобстреле с территории Украины села Ломаковка.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.