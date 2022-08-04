Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове привели в порядок территорию воинского захоронения на улице Юбилейной

Братское захоронение в Пскове. Фото: Telegram

В Пскове завершено благоустройство территории воинского захоронения на улице Юбилейной. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин. На братском кладбище захоронено более 600 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в дни освобождения Пскова в июле 1944 года.

«В этом году мы провели заключительный этап восстановления территории воинского захоронения. Были приведены в порядок ряды №1, №2 и №3. Остальные ряды были отремонтированы в предыдущие годы. Уход за братскими захоронениями – наш вклад в сохранение памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Так мы выражаем им свою благодарность за мирное небо над головой, обещаем всегда помнить о том, какой ценой была завоевана Великая Победа», – написал псковский градоначальник.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

04 августа 2022

В Пскове привели в порядок территорию воинского захоронения на улице Юбилейной
04 августа 2022

В Пскове на улице Пушкинской планируют сделать зарядную станцию для электромобилей
04 августа 2022

Псковичи у реки Великой воздвигают мини-сейды
04 августа 2022

Украина нанесла удар по посёлку Климово в Брянской области
04 августа 2022

Тропа-квест появится на берегу Чудского озера

04 августа 2022

В День города Великие Луки на реке Ловать пройдёт водное шоу «Заячий остров»
04 августа 2022

Поисковики международной молодёжной «Вахты Памяти» расчистили останки 31 бойца Красной Армии
04 августа 2022

Российское военно-историческое общество высказало решительный протест против сноса памятника советским воинам в Риге

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...