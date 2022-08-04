В Пскове привели в порядок территорию воинского захоронения на улице Юбилейной

22:28, 04 августа 2022, ПАИ

В Пскове завершено благоустройство территории воинского захоронения на улице Юбилейной. Об этом в своём Telegram-канале рассказал глава администрации Пскова Борис Елкин. На братском кладбище захоронено более 600 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в дни освобождения Пскова в июле 1944 года.

«В этом году мы провели заключительный этап восстановления территории воинского захоронения. Были приведены в порядок ряды №1, №2 и №3. Остальные ряды были отремонтированы в предыдущие годы. Уход за братскими захоронениями – наш вклад в сохранение памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Так мы выражаем им свою благодарность за мирное небо над головой, обещаем всегда помнить о том, какой ценой была завоевана Великая Победа», – написал псковский градоначальник.