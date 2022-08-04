Сергей Станкевич: Иногда лучше работать на контрасте
Как гармонично сочетать будущие малые архитектурные формы ярмарочного пространства с исторической средой древнего Пскова, рассказал «Первому Псковскому» общественный помощник губернатора Псковской области Сергей Станкевич.
«Самое главное правило не навредить в исторической среде – не пытаться делать псевдокопии.Часто бывает, что делают подобия и из этого не получается ни исторической среды, ни новой архитектуры, которая могла бы вписаться в окружающее пространство.
Иногда лучше работать на контрасте. На мой взгляд на Пушкинской нужно устранить большой пробел: в историческом городе отсутствует круглогодичная ярмарка. А ярмарка – это прежде всего настроение. Для этого и нужна иллюминация. Плюс хорошая логистика, плюс музыка. Сами павильоны будут лаконичны и современны. Для ярких людей и товаров на ярмарке нужен не отвлекающий фон.
У нас есть задумка. Она будет не только визуальной составляющей, но и некоторым городским квестом. И малые архитектурные формы могут потом появляться в сувенирной продукции. Есть некая финальная цель, но пути достижения её могут быть разными».
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