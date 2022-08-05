Библиотеки Псковской области получат 500 экземпляров книги «Сказки и легенды Псковского края»

10:15, 05 августа 2022, ПАИ

Сборник «Сказки и легенды Псковского края» вышел из печати. Книга издана тиражом 3000 экземпляров, из них 500 будут направлены в фонды библиотек Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Основой книги стали сказки, собранные на территории региона в ходе фольклорных экспедиций Псковского государственного университета. Книга стилистически адаптирована для современного читателя. Готовили тексты научные сотрудники ПсковГУ, доктора и кандидаты филологических наук.

Художественным оформлением книги занимались представители трех поколений Детской школы искусств Пскова: педагоги, выпускники и старшеклассники.

«С конца августа книги будут доступны в магазинах сети «Книжица», в сувенирном магазине Avec Plaisir и в отеле «Покровский», - прокомментировал губернатор Михаил Ведерников.