Кампания по уборке урожая стартовала в Псковской области

10:35, 05 августа 2022, ПАИ

В Псковской области стартовала уборочная кампания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Уборку зерновых культур начали оптыно-производственное хозяйство «Родина» предприятия «Каложицы» Псковского района и сельхозпредприятие «Тригорское» в Пыталовском районе. Убрано зерновых культур на площади 287 га, намолочено 1328 тонн зерна при урожайности 46,3 ц/га.

В 2022 году уборочная площадь зерновых культур составляет 50,3 тыс. га, рапса 18,4 тыс. га, картофеля 2 тыс. га, овощей открытого грунта 0,9 тыс. га.

Ввиду погодных условий текущего года массовая уборка раннего картофеля и овощей открытого грунта задерживается. Начали копку раннего картофеля и овощей открытого грунта агрофирма «Победа» Псковского района и сельхозпредприятие «Озерное» Бежаницкого района.