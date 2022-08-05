Решен вопрос с мусорным контейнером на Труда, 14 в Пскове

11:00, 05 августа 2022, ПАИ

Решен вопрос с мусорным контейнером на улице Труда, 14. Контейнер с мусором увезли и убрали территорию от мусора. Об этом в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала депутат Галина Неваленная. Как она рассказала, это удалось после ее обращения в ФКР.

Напомним, что 23 июня в редакцию ПАИ пскович прислал фото со строительным мусором. «Делали ремонт крыши, забыли вывезти контейнер. Теперь букет из мусора», — отметил пскович. В Пскове после ремонта крыши дома № 14 на улице Труда под окнами остался контейнер, который наполнен бутылками и другим мусором.