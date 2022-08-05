Двух пациентов с 100%-ным поражением легких спасают псковские медики

11:22, 05 августа 2022, ПАИ

Двух пациентов со стопроцентным поражением легких лечат в Псковской областной клинической инфекционной больнице. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 5 августа заявила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.

Она отметила, что состояние пациентов сильно настораживает медиков. «Появились пациенты, которые имеют КТ3, КТ4 [cреднетяжелая и тяжелая формы пневмонии. - ПАИ] Таких пациентов мы не видели с осени 2021 года», - подчеркнула медик.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко подчеркнула, что осенью ожидается подъем заболеваемости COVID-19.