Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Двух пациентов с 100%-ным поражением легких спасают псковские медики

Двух пациентов со стопроцентным поражением легких лечат в Псковской областной клинической инфекционной больнице. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 5 августа заявила главный врач медучреждения Анастасия Повторейко.

Она отметила, что состояние пациентов сильно настораживает медиков. «Появились пациенты, которые имеют КТ3, КТ4 [cреднетяжелая и тяжелая формы пневмонии. - ПАИ] Таких пациентов мы не видели с осени 2021 года», - подчеркнула медик.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко подчеркнула, что осенью ожидается подъем заболеваемости COVID-19.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

05 августа 2022

Разметка на велодорожках появится в парке у псковского «Акваполиса»
05 августа 2022

Кратковременные дожди и ливни обещают псковичам 6 августа

05 августа 2022

Своя «московская улица Никольская» появится в центре Пскова
05 августа 2022

Некоторые переболевшие COVID-19 псковичи жалуются на тревожность и панические атаки
05 августа 2022

Новый аппарат КТ заработал в Псковской городской поликлинике
05 августа 2022

В Псковской области могут ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан

05 августа 2022

Нужно ли прививаться псковичам, переболевшим коронавирусом
05 августа 2022

Более 31 млн рублей было использовано на развитие экономики и социальной сферы Псковской области в 2021 году


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...