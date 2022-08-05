Псковичам рекомендуют соблюдать масочный режим в многолюдных местах
Жителям Пскова и Псковской области рекомендовано соблюдать масочный режим и другие рекомендации в местах массового скопления людей для того, чтобы защитить себя от коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала главврач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.
Она отметила, что медицинские организации после отмены коронавирусных ограничений не ослаблялись. Врачи продолжали носить маски в медицинских учреждениях и соблюдали все санитарные требования.
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