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Происшествия

15-летний подросток, попавший в ДТП на Рижском проспекте, находится в критическом состоянии

Фото с места просшествия

Состояние 15-летнего подростка, попавшего в ДТП вчера, является тяжёлым.

Напомним, 4 августа в Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Венской произошло столкновение автомобиля ŠKODA под управлением 32-летнего водителя и мотоцикла Suzuki под управлением 15-летнего подростка. 

В результате ДТП мотоциклист в критическом состоянии был госпитализирован в медучреждение.

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