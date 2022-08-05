15-летний подросток, попавший в ДТП на Рижском проспекте, находится в критическом состоянии
Состояние 15-летнего подростка, попавшего в ДТП вчера, является тяжёлым.
Напомним, 4 августа в Пскове на пересечении Рижского проспекта и улицы Венской произошло столкновение автомобиля ŠKODA под управлением 32-летнего водителя и мотоцикла Suzuki под управлением 15-летнего подростка.
В результате ДТП мотоциклист в критическом состоянии был госпитализирован в медучреждение.
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05 августа 2022
15-летний подросток, попавший в ДТП на Рижском проспекте, находится в критическом состоянии
04 августа 2022
Подросток госпитализирован в критическом состоянии в медучреждение в результате ДТП на Рижском проспекте