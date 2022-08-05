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Общество

В Псковской области обсудили возможность использования цифровой платформы для профориентации школьников

Фото: правительство Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 5 августа, провёл совещание по вопросам профориентации школьников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В обсуждении приняло участие руководство профильных исполнительных органов, Псковского государственного университета, группы компаний «Просвещение» и её «дочки» — ООО «Профилум», российского разработчика инновационных методик и IT-решений в области профориентации молодёжи.

Вице-президент «Просвещения» Павел Зенькович рассказал, что методики, которые представляют собой многоуровневую систему диагностики, одобрены Российской академией образования (РАО) и рекомендованы к использованию в общеобразовательных учреждениях. Проект имеет аналоги в других регионах. На сегодняшний день для подготовки учащихся платформу используют более 3 тысяч школ, более 500 тысяч учеников прошли профориентационные тестирования.

«Продукт позволяет, с одной стороны, работать индивидуально с каждым ребёнком. С другой —позволяет понять, какие кадры придут в перспективе в определённые отрасли, а где ожидается нехватка специалистов», — заметил Павел Зенькович.

Специалисты компании-разработчика познакомили представителей власти региона с техническими характеристиками программного продукта, который они адаптировали под особенности Псковской области, потребности регионального рынка труда. Платформа объединяет сразу несколько уровней образования и адресована учащимся 7–11-х классов, их родителям, учителям, классным руководителям, директорам школ, университету и профильному комитету.

Председатель областного комитета по образованию Андрей Ермаков проанализировал профориентационную платформу относительно тех задач, которые стоят перед системой регионального образования. В частности, он отметил, что «Профилум» является сертифицированным оператором персональных данных — это ключевое условие для работы в образовательных учреждениях.

Он отметил, что профориентационная диагностическая деятельность не разовая, а имеет цикл, состоящий из целого ряда диагностических процедур в течение года, адаптированных к образовательному уровню, конкретному классу, что позволяет корректировать индивидуальную работу с ребёнком.

Возможности цифрового проекта применительно к работе учреждения высшего образования оценила и ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина. Она озвучила ряд предложений, которые в перспективе позволят сделать проект более эффективным и многогранным.

Глава региона, выслушав все стороны, подчеркнул, что тема профессиональной ориентации молодёжи очень актуальная и важная для образовательных учреждений и Псковского государственного университета. Михаил Ведерников признал, что разработчиками проведена большая работа, и поручил подготовить предметные предложения для более детального знакомства с проектом, по итогам которого будет принято окончательное решение об использовании платформы на территории Псковской области.

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