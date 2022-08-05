Псковские профсоюзы приняли участие в международной «Вахте Памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022»

16:26, 05 августа 2022, ПАИ

К международной молодёжной «Вахте Памяти» «Невельский фронт. Подвиг Маншук – 2022» присоединились представители псковских профсоюзов и казачества, а также руководство региональной общественной организации «Центр чеченской культуры «Барт» («Единство»)». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

В рамках проекта «Памяти героев Отечества посвящается…» представлена экспозиция, посвящённая героям СССР и России.

Председатель чеченского землячества, член Общественной палаты Псковской области Саид Дукаев рассказал поисковикам из регионов России и Белоруссии о подвигах псковичей – героев Первой мировой и Великой Отечественной войн, а также о Герое России, командире роты 247-го гвардейского десантно-штурмового Кавказского казачьего полка 7-й гв. ВДД ЮВО Нурмагомеде Гаджимагомедове, геройски погибшем при выполнении воинского долга в спецоперации на Украине.

Атаман «Западного казачьего резерва» Вадим Азарьев и атаман Северо-Западного Псковского регионального казачьего отдела, председатель псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Игорь Иванов совместно с казаками организовали для школьников «штурмовую полосу».

«Ребята были распределены на команды и на скорость выполняли задачи прохождения «штурмовой полосы», применяя навыки стрельбы из пистолета-пулемёта Шпагина по трём мишеням. По итогам соревнования победители получили памятные медали от организации «Право на оружие», – рассказал Игорь Иванов.

Представитель «Боевого братства» из Санкт-Петербурга Олег Тарунов организовал показательные выступления по владению холодным оружием и провёл мастер-класс по ножевому бою.