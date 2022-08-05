Великолукский суд принял решение о снятии единого списка кандидатов «Яблока» с сентябрьских выборов
Великолукский суд принял решение о снятии единого списка кандидатов «Яблока» с сентябрьских выборов в городскую Думу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.
Представители партии «Яблоко» обратились в суд с иском к ТИК города Великие Луки, так как из-за нехватки документов комиссией было отказано в заверении единого партийного списка кандидатов в депутаты Великолукской городской Думы седьмого созыва. Также «Яблоко» заявило о бездействия ТИК города Великие Луки в приёме документов, рассмотрении вопроса о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам и регистрации единого списка кандидатов.
Великолукский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
Андрей Царёв: США выгодно прикрывать неоправданное использование ядерного оружия в 1945 году
Николай Козловский выступил с отчетом о своей деятельности за 2021 год на заседании Великолукской Думы