Великолукский суд принял решение о снятии единого списка кандидатов «Яблока» с сентябрьских выборов

17:03, 05 августа 2022, ПАИ

Великолукский суд принял решение о снятии единого списка кандидатов «Яблока» с сентябрьских выборов в городскую Думу. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Представители партии «Яблоко» обратились в суд с иском к ТИК города Великие Луки, так как из-за нехватки документов комиссией было отказано в заверении единого партийного списка кандидатов в депутаты Великолукской городской Думы седьмого созыва. Также «Яблоко» заявило о бездействия ТИК города Великие Луки в приёме документов, рассмотрении вопроса о регистрации уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам и регистрации единого списка кандидатов.

Великолукский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.