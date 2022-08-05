Реанимационный коечный фонд в псковской инфекционке заполнен на 100%

18:00, 05 августа 2022, ПАИ

Реанимационный коечный фонд в Псковской областной клинической инфекционной больнице заполнен на 100 %, сообщила врач-реаниматолог Варвара Оконечникова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам медика, реанимация пополняется быстрее, чем стационар, так как в медучреждение поступают крайне тяжелые пациенты. Она отметила, что число пациентов, поступающих в реанимацию, варьируется от 17 до 22.

Специалист также сообщила, что у двоих пациентов 35 и 40 лет поражение легких достигло 100 %. Один из них находится в реанимации уже около месяца, сегодня была положительная динамика, но степень заражения лёгкиих уменьшилась только до 75 %.

Кроме того, Варвара Оконечникова рассказала, что в инфекционку поступают ковид-пациенты не только с симптомами в виде температуры и слабости, но с расстройством кишечника. При этом, по её словам, пациенты поступают с септическим шоком и нестабильным давлением. Некоторые из них изначально пытались вылечить коронавирус самостоятельно в домашних условиях, уточнила специалист.

Вакцинированных пациентов среди заболевших нет, отметила врач-реаниматолог.

«Пациенты достаточно тяжёлые, сейчас к нам поступают пациенты, у которых даже сложно собрать анамнез, поговорить с ними, у некоторых дезориентация», - отметила Варвара Оконечникова влияние коронавируса на когнитивные функции.

Она также обратилась к псковичам и призвала их соблюдать масочный режим, даже если это носит рекомендательный характер. «Мы должны защитить себя и окружающих, потому что рядом много людей, у которых есть хронические заболевание», - прокомментировала врач-реаниматолог ситуацию с ношением масок.