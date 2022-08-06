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Общество

Грозы и сильный ветер ожидается в Псковской области с 14:00

6 августа с 14:00 до 17:00 в Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

В этот период времени порывы ветра могут достигать от 16 до 21 метров в секунду, местами в регионе пройдут ливни. 

Ранее сообщалось, что 6 августа на территории Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днем ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, в большинстве районов гроза.

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