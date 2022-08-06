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Общество

Проработать вопрос строительства новой школы в селе Костырка Херсонской области поручил Михаил Ведерников

  • Выезд губернатора в Бериславский район
    Фото: Правительство Псковской области
  • Выезд губернатора в Бериславский район
    Фото: Правительство Псковской области
  • Выезд губернатора в Бериславский район
    Фото: Правительство Псковской области
  • Выезд губернатора в Бериславский район
    Фото: Правительство Псковской области
  • Выезд губернатора в Бериславский район
    Фото: Правительство Псковской области
  • Выезд губернатора в Бериславский район
    Фото: Правительство Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с главой районной Военно-гражданской администрации Бериславского района Херсонской области Андреем Костюком осмотрели местные школы, чтобы оценить масштаб ущерба и разработать комплекс первоочередных мер, чтобы подготовиться к новому учебному году. Об этом глава региона написал в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуация очень непростая. В Новорайске самая крупная из школ района уничтожена. К сожалению, восстановлению она не подлежит, отметил Михаил Ведерников.

«В посёлке Красный Маяк выбиты окна в школе и детском саду. Благодаря местным жителям сохранена вся техника, телевизоры и компьютеры. Поможем вставить окна и двери, решим вопрос с отоплением, чтобы школа могла принять детей. В Костырке школа была в лучшей сохранности, но после нашего отъезда она была полностью разбита ракетным ударом ВСУ. Отдельно дал поручение проработать вопрос строительства новой школы», - подчеркнул губернатор.

Он также заявил, что для организации учебного процесса власти региона будут искать подходящее помещение, также будет организован подвоз детей.

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